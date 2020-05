Ancora caldo nell'ultima settimana di maggio: le previsioni meteo

Sarà una settimana ancora contraddistinta dal gran caldo quella in arrivo. Secondo gli esperti de IlMeteo.it alcuni fenomeni meteorologici che si avvicinano alla penisola italiana (una rinfrescata) sfioreranno soltanto la Campania e il versante meridionale del Tirreno. Per questo motivo le temperature resteranno stabili a Napoli e in provincia.

Nel dettaglio lunedì e martedì 25 e 26 maggio il cielo sarà leggermente nuvoloso ma il termometro segnerà 25 gradi di massima. Mercoledì cielo terso e soleggiato, con temperature sui 24 gradi, caldo che invece comincerà - nei valori massimi - a scendere da giovedì 28 maggio fino a domenica. Il tempo peggiorerà nel week-end: cielo nuvoloso e rischio temporali sabato 30 maggio.