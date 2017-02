Arriva un "assaggio" di primavera: il sole torna protagonista

"L'alta pressione, in progressivo rinforzo sul nostro Paese, sta favorendo un tempo per lo più stabile. Le schiarite più ampie riguarderanno parte del Nordest, del settore tirrenico e del Sud, con temperature pomeridiane lievemente al di sopra delle medie stagionali al Centrosud". Queste le previsioni dei meteorologi di Meteo.it.

Un altro aspetto importante di queste ore è il vento di Scirocco in rinforzo sui mari di Ponente, localmente molto mossi. "La prossima settimana il graduale rinforzo dell'alta pressione porterà un ulteriore miglioramento del tempo: lunedì e martedì saranno giornate caratterizzate dalla presenza di molte nubi con qualche locale pioviggine, ma da mercoledì il sole tornerà protagonista in quasi tutta Italia. Il lato negativo della stabilità atmosferica si manifesterà con il ritorno di qualche nebbia in pianura e nelle valli del Centronord durante le ore notturne e mattutine".