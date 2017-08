Il caldo presto sarà solo un ricordo: temporali in arrivo nel weekend

Una perturbazione in arrivo dalla Francia potrebbe portare maltempo sulla Campania e su Napoli nel weekend. "Per ora - sottolinea Edoardo Ferrara, di 3bMeteo.com - si tratta di una linea di tendenza, ma le probabilità che le piogge arrivino in Campania è al momento elevata, tra il 60 e il 70 per cento".

Il maltempo dovrebbe colpire Napoli tra sabato 2 e domenica 3 settembre. Attesi anche temporali per rovinare ai viaggiatori il primo weekend di settembre. Temperature in forte calo, dai 30 attuali si potrebbe passare sui 24 gradi. Passata la perturbazione dovrebbe tornare il sole nella prossima settimana.