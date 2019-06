Meteo, la vampata africana non molla Napoli: settimane di gran caldo

Giorni di gran caldo a Napoli. Le temperature percepite sfiorano i 40 gradi e nelle ore centrali della giornata è preferibile - se si ha scelta - restare a casa. Ma quando finirà questo calore dovuto all'anticiclone africano? Strano a dirsi, ma probabilmente l'afa attanaglierà Napoli per giorni e giorni senza via d'uscita. A metà della prossima settimana (il 3 luglio) una massa d'aria instabile potrebbe sostare sull'Italia, ma ci sono poche possibilità che arrivi al Sud. Gli esperti de IlMeteo.it prevedono che in città le temperature saranno oltre i 30 gradi fino a metà luglio. Con massime che sfiorano i 35 gradi.