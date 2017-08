Inverno a -15 a Napoli? E' una "meteo-bufala"

Avrete sicuramente letto sul web e sui social previsioni catastrofiche sull'inverno 2017-2018. "Roma, Milano e Torino a -25 gradi, Roma a -20, Napoli a -15, con gelo nevicate eccezionali. Nulla di più falso, come denunciano i meteorologi di meteo.it.

"La notizia appare il frutto di fantasi probabilmente inventata da qualcuno che voleva fare il burlone e poi rilanciata da siti che non hanno effettuato un giro di telefonate tra gli esperti del settore", denunciano in un comunicato i meteorologi Lorenzo Danieli e Simone Abelli.

"Inverni caratterizzati da continue ondate di freddo non sono mai esistiti, almeno negli ultimi decenni. Ancora più difficile che arrivi la neve. Questi eventi possono essere previsti solo con alcuni giorni di anticipo, non certo 4-5 mesi prima. È impossibile realizzare in agosto una previsione affidabile per l’inverno. L’unico consiglio che ci sentiamo di dare è quello di non credere a chi preannuncia, con molto anticipo, catastrofi e fenomeni meteo estremi", concludono.