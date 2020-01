Alito caldo sull'Italia: temperature primaverili a Napoli

Il flusso nord-atlantico non riesce a fare breccia in Italia e le temperature saranno anche nelle prossime settimane ben al di sopra delle medie stagionali (anche di 5-6 gradi in più della norma al sud), come riporta IlMeteo.it.

Aumenti meno evidenti, invece, si registreranno al centro e al nord.

Almeno fino al febbraio le temperature minime si attesteranno tra gli 8 e i 10 gradi, con massime primaverili tra i 14 e i 17 gradi.

Cielo coperto nel weekend di fine gennaio.