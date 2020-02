Arriva la sciabolata polare sull'Italia, anche a Napoli temperature giù

Sta per arrivare in Italia la cosiddetta 'sciabolata polare', un'irruzione di aria polare marittima che dovrebbe giungere - secondo gli esperti meteorologi de IlMeteo.it - a fine mese. I possibili scenari prevedono piogge e nevicate a quote alte. A partire da mercoledì 26 febbraio il fronte freddo attraverserà l'Europa Centrale fino ad arrivare sul bacino del Mediterraneo.

A Napoli, in particolare, la 'sciabolata polare' porterà temperature più basse e piogge. Da giovedì 27 febbraio, infatti, le massime caleranno di circa 4 o 5 gradi. Venerdì 28 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo sono attese piogge e cielo nuvoloso.