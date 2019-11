Attacco polare in arrivo a dicembre: torna anche lo spettro dell'anticiclone

Dicembre partirà con un attacco polare, come riporta IlMeteo. Sono in arrivo infatti flussi instabili di origine atlantica che porteranno nuove piogge, dapprima al Nord, poi in estensione al resto dell'Italia.

Attese anche nevicate sulle quote più alte. Nel dettaglio al Sud invece avremo un forte abbassamento delle temperature, ma grazie alla prevalenza dei venti dai quadranti meridionali ci saranno valori termici ancora oltre le medie. Dall'8 dicembre però è previsto un attacco polare proveniente dal nord Europa.