Meteo, anticipo di Primavera nella settimana di San Valentino

Dopo il freddo di questi ultimi giorni tornano le temperature miti su Napoli e povincia, per effetto dei venti di libeccio.

Minime in crescita che si attesteranno tra gli 8 e i 10 gradi da lunedì 10 febbraio. Massime tra i 15 e i 18 gradi per un vero e proprio anticipo primaverile. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la prossima settimana, ad accezione del 14 febbraio a rischio pioggia.