Il meteo spacca in due l'Italia: temporali al Nord, sole e caldo al Sud

Un ciclone carico di temporali in arrivo dal Nordest europeo porterà temporali e vento nelle regioni Settentrionali. Andrà meglio invece al Sud, grazie all'anticiclone con sole e temperature calde, ma non eccessive per tutta la settimana, dal 13 al 19 luglio.

Un leggero peggioramento in Campania si potrebbe avvertire nel pomeriggio di venerdì e nella mattinata di sabato, ma si tratterà solamente di nuvole passeggere che avranno breve durata e conseguenze marginali.

Temperature oscilleranno tra i 20 e i 31 gradi.