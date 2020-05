Meteo, le previsioni per il primo weekend di Fase Due

Anche questo vento sferzante terminerà in vista del primo fine settimana della Fase Due. Le previsioni promettono bel tempo a Napoli e in provincia. Venerdì 8 maggio, in particolare, cielo terso e venti moderati per metà giornata, poi in attenuazione. Il sole risplenderà e riscalderà: attese massime che sfiorano i 24 gradi.

Sabato 9 maggio cielo terso e sole splendente. Venti deboli e massime intorno ai 24 gradi. Domenica 10 maggio andrà anche meglio: cielo limpido, venti deboli, temperature in rialzo e che sfiorano la massima di 26 gradi. Gli esperti meteorologi de IlMeteo.it segnalano anche un altro dato promettente nell'area partenopea: migliora infatti la qualità dell'aria.