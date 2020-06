Rischio temporali sulla Campania: le previsioni per la prossima settimana

Si muove verso sud la perturbazione che, già da domenica, comincerà ad avvolgere la parte Nord dell'Italia. Già da lunedì, riferiscono gli esperti di Meteo.it, il tempo sarà molto instabile, a tratti localmente perturbato, con molte nuvole, piogge e forti temporali anche in Regione Campania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le previsioni su Napoli in particolare: lunedì 8 giugno alta probabilità di precipitazioni, con picco a metà giornata e in attenuazione verso sera. Temperature massime sui 25 gradi. Andrà meglio martedì 9 giugno, con sole e tempo sereno. Nuvolose le giornate centrali della settimana, con massime sui 26 gradi (in aumento nel fine settimana) e minime sui 15 gradi.