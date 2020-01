Meteo, le previsioni per la riapertura delle scuole: giornate di sole

L'arrivo di un colossale anticiclone - così lo definiscono gli esperti meteorologi - porterà bel tempo su quasi tutta la penisola italiana. A Napoli, in particolare, le temperature resteranno rigide (in media con quelle caratteristiche del periodo) ma le giornate saranno contraddistinte da cielo terso e soleggiato. Da lunedì a domenica le massime non saliranno mai oltre i 10 gradi, se non di pochissimo. Ma, se si escludono poche nuvole di passaggio, soprattutto nel fine settimana (venerdì 10, sabato 11, domenica 12), il tempo sarà molto gradevole.

Martedì 7 gennaio giornata di rientro scolastico: gli esperti prevedono, alle 8 del mattino, tempo soleggiato ma freddo: il termometro segnerà 1 grado.