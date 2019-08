Il meteo della seconda settimana d'agosto: torna l'anticiclone africano

Il ritorno di un'area di alta pressione proveniente dall'Africa interesserà, nella settimana dal 5 all'11 agosto 2019, soprattutto l'Italia centro-meridionale. L'anticiclone riporterà le temperature ancora più in alto. Da lunedì a domenica si prevede cielo terso - fatti salvi possibili annuvolamenti previsti soprattutto nella giornata di giovedì 8 agosto - e temperature molto alte. Le massime si aggireranno sempre, durante i giorni feriali, tra i 32 e i 34 gradi, ma le temperature massime percepite arriveranno anche a 36 gradi.



Diverso il discorso per il fine settimana (sabato 10 e domenica 11 agosto). In questi due giorni le temperature dovrebbero salire ulteriormente, con massime percepite vicine ai 40 gradi e possibili allerte meteo per ondate di calore.