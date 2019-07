Meteo di fine luglio: domenica temporali, poi torna il gran caldo

Il fronte perturbato in arrivo dalle isole britanniche scombussolerà il clima nella giornata di domenica. Anche in Campania, e a Napoli in particolare, sono previsti temporali di forte intensità. Soprattutto nelle ore centrali della giornata di domenica 29 luglio, dalle 10 alle 16, le precipitazioni saranno consistenti. Il tempo migliorerà già lunedì 29 luglio, quando il cielo sarà poco nuvoloso e le temperature torneranno a salire, attestandosi a massime intorno ai 32 gradi.

La settimana proseguirà tra poche nubi (martedì) e gran caldo (mercoledì, giovedì e venerdì temperature massime percepite oltre i 35 gradi).