Il meteo della prossima settimana: temporali su Napoli

Non sarà una gran settimana - dal punto di vista meteorologico - quella in arrivo a Napoli. Lunedì 27 maggio il ciclone mediterraneo si farà sentire con temporali e brevi schiarite. Le temperature resteranno sotto i 20 gradi. Uno schema che si ripeterà martedì 28 maggio: piogge e schiarite. Il tempo dovrebbe parzialmente migliorare mercoledì 29 maggio, con un po' di sole e un graduale innalzamento delle temperature. Il fine settimana, però, è promettente: se si esclude giovedì (altri temporali), da venerdì a domenica dovrebbe tornare il sole con temperature accettabili e in media stagionale.