Meteo, addio alle ondate di calore: nel fine settimana temperature in calo

Dopo giornate di gran caldo, certificate anche dall'emissione del bollino di criticità della Protezione Civile - valido anche per giovedì 25, a Napoli i cittadini potrebbero finalmente godersi giornate più "normali". Complice un generale raffreddamento dell'aria che investirà l'intera penisola (con burrasche al Nord), infatti, da venerdì le temperature massime saranno in calo anche nel capoluogo napoletano. Nulla di brusco, sia chiaro, ma forse quel che basta per rendere le giornate più sopportabili.

Dai 35-36 gradi di massima, infatti, le temperature scenderanno gradualmente, fino a domenica, anche di sette gradi.