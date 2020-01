Anticipo di primavera su Napoli: l'anticiclone fa schizzare le temperature

Era da 62 anni che in Europa non si registravano valori di pressione così alti: 1050 hpa. Merito (o colpa) dell'anticiclone che da lunedì ha imbrigliato il vecchio Continente partendo dal Regno Unito e raggiungendo poi l'Europa centrale e mediterranea. Secondo gli esperti de ilMeteo fino a venerdì l'anticiclone determinerà bel tempo su tutta la penisola italiana, con temperature quasi primaverili. A Napoli, in particolare, si toccheranno anche i 16 gradi durante il giorno.

Nel fine settimana le cose dovrebbero cambiare: una perturbazione atlantica porterà piogge che in un primo momento interesseranno le regioni nord-occidentali, poi si sposteranno verso Sud