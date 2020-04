Meteo, arriva la settimana delle piogge: temporali anche a Napoli

E' arrivata in Italia la settimana delle piogge. Così l'hanno definita gli esperti meteorologi de IlMeteo.it. La ragione è da individuare in un vortice di bassa pressione che proviene dalla Spagna e, passando per le coste maghrebine, arriverà in Italia sotto forma di ciclone. Già da oggi, lunedì 20, il clima peggiorerà in maniera decisa. A Napoli in particolare sono attese piogge per l'intera giornata, con temperature massime sui 16 gradi.

Anche nei prossimi giorni il clima sarà dello stesso tenore, almeno secondo le previsioni. Martedì 21 aprile si avranno lievi squarci di sole durante il mattino, ma nuovamente pioggia nel pomeriggio. Ancora fenomeni temporaleschi nella giornata di mercoledì 22 aprile. Il clima dovrebbe migliorare nel fine settimana, anche se resterà prevalentemente nuvoloso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.