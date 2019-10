Fine settimana da mare, da lunedì 21 temperature ancora più su

Il vortice di bassa pressione in arrivo su tutta la penisola italiana richiamerà alcune correnti calde dal Nord Africa che spaccheranno sostanzialmente l'Italia in due: a Sud, infatti, i termometri potranno raggiungere punte estive. Secondo gli esperti meteorologi un'alta pressione sub-tropicale spingerà il vortice verso levante, lasciando il maltempo a ovest. Napoli sarà quindi interessata dal bel tempo per tutto il fine settimana (18-20 ottobre) e per gran parte della prossima settimana.

Se le massime resteranno entro i 25 gradi tra sabato e domenica 19 e 20 ottobre, da lunedì 21 al bel tempo si aggiungeranno temperature decisamente oltre la media autunnale. Si sfioreranno infatti i 30 gradi, nel corso di giornate assolate e dal cielo terso. Da giovedì 24 le temperature dovrebbero invece abbassarsi.