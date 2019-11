Meteo, arriva il doppio ciclone: weekend ricco di pioggia

Dopo il terribile - dal punto di vista climatico - inizio di settimana, a quanto pare le cose non andranno meglio nei prossimi giorni. Secondo gli esperti de IlMeteo.it, infatti, è in arrivo un 'doppio ciclone' con masse d'aria fredda di matrice polare. Questi vortici caleranno al Sud tra venerdì e sabato. Domani giovedì 14 novembre e dopodomani venerdì 15 novembre, infatti, la situazione dovrebbe reggere ancora: tra piogge e schiarite, con temperature massime intorno ai 15 gradi, il maltempo non sarà insopportabile.

Da venerdì notte, invece, si cominceranno a vedere gli effetti del ciclone: le piogge si faranno consistenti nella giornata di sabato 16 novembre, i venti molto forti (come nella giornata di martedì. Dopo un parziale miglioramento nel pomeriggio di sabato, domenica 17 novembre sarà nuovamente caratterizzata da temporali e precipitazioni abbondanti.