Inverno chi? Continua il bel tempo su Napoli e provincia: le previsioni

Secondo gli esperti meteorologi l'anticiclone (definito ingordo) che permane sulla penisola italiana non dovrebbe muoversi anche nei prossimi giorni. Questo significa tempo bello e stabile anche nella settimana che va dal 13 al 19 gennaio. A Napoli e in provincia, in particolare, ci saranno giornate di sole e caldo, con temperature anche in rialzo rispetto agli ultimi giorni. Lunedì 13 gennaio la massima raggiungerà i 14 gradi, con sole e cielo terso.

Splendida giornata sono attese anche martedì 14 gennaio, mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio. Nel weekend il tempo dovrebbe restare piacevole, anche se un po' più nuvoloso rispetto ai primi giorni della settimana.