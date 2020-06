Caldo e sole nel weekend, poi tornano i temporali

Weekend con sole e bel tempo in Campania, ideale per andare in spiaggia al mare. Martedì però sono attesi rovesci temporaleschi per tutto il giorno con un leggero abbassamento delle temperature a Napoli e venti moderati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Superata tale perturbazione tornerà a splendere il sole anche nel weekend del 20 e 21 giugno.