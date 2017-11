Piogge e raffiche di vento a Napoli: 24 ore di allerta meteo

Ventiquattr'ore di allerta arancione. Lo hadiramato su tutta la Campania la Protezione civile. Giornata uggiosa fin dal mattino, ma l'allerta è cominciata alle 18, quando le precipitazioni si sono fatte più insistenti. Proseguirà fino alle 18 di domani, giovedì 30 novembre, conconseguenti criticità idrogeologiche.

I temporali hanno colpito prima l'alto Casertano, per poi spostarsi verso il mare e la provincia di Napoli. Le situazioni più delicate dovrebbero riguardare la Piana del Sele e il Cilento. Non solo pioggia, ma anche raffiche divento che oltre a causare difficoltà ai pedoni nel mantenere gli ombrelli intatti, hanno portato all'annullmento di molti collegamenti con le isole del Golfo di Napoli.

Nel pomeriggio, paura in piazza Matteotti, nel centro di Napoli, quando il vento ha ronescianto un dondolo da un terrazzo di un palazzo, facendolo precipitare a terra. Il boato ha colto tutti di sorpresa, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze, eccezion fatta per vetri rotti di due automobili.