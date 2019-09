Giovedì gran caldo, poi torna il maltempo: le previsioni del fine settimana

Nel fine settimana arriverà il maltempo su Napoli e provincia. Lo dicono gli esperti, secondo i quali una fase temporalesca sta rapidamente attraversando le regioni del Sud. Napoli non sarà risparmiata e così, dopo un'altra giornata calda - quella di giovedì 5, in cui le massime arriveranno a sfiorare i 30 gradi - nel fine settimana torneranno piogge e temporali. Venerdì 6 settembre, nella seconda parte della giornata, si avrà cielo coperto e piogge via via più intense. Sabato 7 settembre temporali nelle ore centrali della giornata.

Anche domenica il cielo sarà coperto, e le temperature si abbasseranno gradualmente. Nella prossima settimana (9-15 settembre) le massime saranno stazionarie sui 23 gradi.