Ondate di calore, arriva il sistema di allerta che ci avviserà sui rischi giorno per giorno

Dal 15 maggio fino al 15 settembre 2018 sul portale del Ministero della Salute, dal lunedì al venerdì, saranno pubblicati i bollettini meteo.

I dati, elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR, si concentreranno soprattutto sulle previsioni e sulla prevenzione degli effetti del caldo sulla salute.

Il sistema, dislocato in 27 cittaà italiane (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo), consente di individuare, giorno per giorno e città per città, le condizioni meteo rischiose a causa delle ondate di calore, in particolare per le persone più vulnerabili: anziani, malati, bambini, donne in gravidanza.