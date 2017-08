Protezione Civile: "Nuove ondate di calore in Campania"

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle analisi effettuate sui valori osservati in tempo reale dalla rete termoigrometrica del Centro Funzionale, informa che dalle 12,00 di domenica 27 agosto e per le successive 48 ore, potranno verificarsi condizioni di criticità per rischi da ondata di calore.

In particolare, si prevedono temperature massime che saranno superiori ai valori medi stagionali di 4-5°C, associate ad un tasso di umidità che, nelle ore serali e notturne, supererà anche il 70-80% e a condizioni di scarsa ventilazione.

La Protezione Civile regionale raccomanda, dunque, agli enti competenti di porre in essere tutte le misure necessarie a tutelare le fasce fragili della popolazione.