Ondata di calore, il Comune di Napoli dispone servizi per anziani e disabili

Prosegue il picco di caldo, che secondo la Protezione Civile proprio oggi dovrebbe attenuarsi. L'allerta meteo va avanti da 60 ore, ed è bene evitare di esporsi al sole nelle ore più calde. Il Comune di Napoli ha disposto alcuni servizi per le fasce più fragili della popolazione, anziani e disabili in particolare. Sono state attivate Agenzie in ogni municpalità. e presidi di welfare che offrono sostegno, partecipazione e solidarietà a chi si rivolge. Per casi di emergenze è stata attivata una Centrale operativa sociale, attiva 24 ore su 24.