Ondata di gelo su Napoli: torna la neve sul Vesuvio

Con il gelo arrivano le prime nevicate, in ritardo rispetto agli anni passati, sul Vesuvio. Oltre ai venti forti da Nord-Ovest con locali raffiche, tendenti a divenire molto forti soprattutto nella prima parte di giovedì e al mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate - fa sapere la Protezione civile - si prevedono nevicate e gelate fino a giovedì a quote superiori ai 500-600m e localmente anche a quote inferiori.

Nevicate e gelate si potrebbero verificare tra oggi e giovedì 6 anche a quote pianeggianti. Sempre giovedì, si verificheranno "venti forti o localmente molto forti settentrionali.

Per la giornata del 5 febbraio il comune ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri, lasciando invece aperte le scuole, riservandosi eventualmente di prendere decisioni differenti per giovedì 6, quando è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature.