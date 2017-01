Bufera dell'Epifania: in arrivo l'ondata di freddo più forte degli ultimi 20 anni

1 / 5

Maltempo in mattinata su tutta la Campania con forti piogge e temporali a Napoli e neve sul Vesuvio e nelle zone interne, ad alte quote, in Campania, in particolare su Irpinia, Matese, Sannio, Fortore e beneventano, con neve anche dai 10-20cm ai 300-500m, come riporta 3b Meteo.

GELO POLARE IN ARRIVO: Nelle prossime 36 ore l'ondata di freddo dalla Russia, una delle più forti degli ultimi 20 anni, con possibili nevicate anche su Napoli e Caserta.

DISAGI - La Protezione Civile ha invitato i cittadini a prepararsi adeguatamente, limitando gli spostamenti soprattutto nelle regioni dove solitamente nevica meno. Invito alla massima prudenza anche da Autostrade per l'Italia, che applicherà il "Piano Neve", con oltre 600 mezzi operativi antineve impiegati in tutta Italia.

Imbiancati per la neve il Vesuvio e il monte Somma

Intanto già oggi si sono registrati disagi causa neve. Un tratto dell'A16 Napoli-Canosa (tra Baiano e Candela) è rimasto brevemente chiuso. In azione uomini e mezzi di Autostrade per l'Italia.

