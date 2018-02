Arriva Burian, a Napoli potrebbe nevicare già questa notte

Il temibile gelo siberiano ribattezzato 'Burian' sta raggiungendo l'Italia. A Napoli in particolare, dove le temperature si abbasserano di circa 8 gradi centigradi, è prevista neve già nella notte tra domenica e lunedì 26 febbraio. Le temperature raggiungeranno lo 0, in alcuni casi - in altitudine - saranno drasticamente sotto zero. Si tratta di un evento storico in una città dalle temperature miti come quella napoletana, segno dei tempi - e del clima - che cambia. Tra questa sera e lunedì dunque rischio fiocchi di neve anche a livello del mare a Napoli. La Protezione Civile ha già varato l'allerta meteo. Previste anche forti raffiche di vento.