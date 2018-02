Neve e gelate in arrivo in Campania: l'avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione dell'arrivo da domani pomeriggio-sera di un'ondata di gelo con correnti fredde che determineranno una progressiva diminuzione delle temperature con abbassamento della quota neve, ha inviato una nota a tutti gli enti competenti per prevenire eventuali disagi alla popolazione e mitigare l'impatto dei fenomeni meteorologici previsti.

In particolare, si evidenzia la necessità di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione anche con l'individuazione di aree di accoglienza per i senza fissa dimora e alle persone sottoposte a particolari cure sanitarie che non possono interrompere i trattamenti. Nella nota si sottolinea anche la necessità di individuare edifici e le strutture pubbliche, come ospedali, scuole, uffici comunali, etc...) che ricadono nelle aree maggiormente esposte al rischio neve e gelate per adottare le azioni necessarie per valutare e prevenire eventuali disservizi.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda poi ai Comuni, alle Province e agli Enti gestori della viabilità, di dotarsi per tempo di adeguate scorte di sale o prodotti adatti per il disgelo , al fine di garantire la viabilità, la percorribilità della rete stradale e i collegamenti con le strutture essenziali.

Agli automobilisti si ricorda di mettersi in viaggio solo se muniti di pneumatici da neve.

Il quadro meteo nel suo complesso subirà un ulteriore peggioramento a partire da lunedì mattina con un repentino calo delle temperature atmosferiche e percepite, la presenza di venti localmente forti che potranno assumere il carattere di raffiche, precipitazioni nevose anche a quote collinari, soprattutto sui versanti esposti a Nord-est.

Naturalmente la Protezione civile della Regione Campania monitorerà l'evolversi della situazione in h24 per tutta la durata dell'evento atteso, in costante contatto con il Dipartimento Nazionale di Protezione civile, la Sala Situazioni Italia e la Presidenza della Regione Campania.