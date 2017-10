Napoli si risveglia avvolta nella nebbia: "Sembra di stare nella Pianura Padana"

Strano risveglio questa mattina dei napoletani per la nebbia che ha avvolto la città. In diversi quartieri la nebbia è così fitta da impedire la vista a poche centinaia di distanza.

Ripercussioni sul traffico aereo: a causa della scarsa visibilità la partenza di 14 voli è stata rinviata da Capodichino.

"È scomparsa l'alba. È scomparso l'orizzonte e il Vesuvio, è scomparsa Capri, la collina di Posillipo, il Castel dell'Ovo, è scomparso il mare, il blu. NEBBIA a Napoli. Molto densa. Non siamo in un film di Fellini. Non c'è colonna sonora di Nino Rota ma un allarme stridula da parecchio. E Nessun sole che inebria il cielo con i suoi giochi di luce nell'aurora. _Nebbia a Napoli". Scrive Agnese Perrella, ballerina e performer.

