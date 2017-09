Il maltempo blocca Napoli: strade allagate e traffico in tilt

Ci ha messo un'ora circa il primo temporale di fine estate a mettere in difficoltà la viabilità di Napoli. Le criticità sono le stesse che emergono al primo acquazzone: caditoie ostruite, tombini che saltano, strade che si allagano, circolazione in delirio. In città, i maggiori disagi si sono avvertiti a Gianturco, nei sotterranei del Centro direzionale, nei quartieri di Scampia e Fuorigrotta. Non è andata meglio in provincia, nel Vesuviano come sul versante flegreo, con diversi cittadini che hanno ritrovato l'auto sommersa dall'acqua piovana.