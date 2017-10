Meteo, weekend all'insegna del bel tempo: previsioni per il 28 e 29 ottobre

Un weekend all'insegna del bel tempo quello che si avvicina per Napoli e provincia. Sabato la giornata sarà soleggiata, salvo velature in transito soprattutto a partire dalla sera. Domenica i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, per poi mostrare qualche addensamento a partire dal tardo pomeriggio-sera.

Le temperature, abbassatesi con la leggera pioggia di venerdì, si manterranno costanti, con massime intorno ai 20 gradi e minime intorno ai 14. Ventilate entrambe le giornate (soprattutto sabato) con mare mosso.

Il cattivo tempo farà di nuovo capolino sulla provincia di Napoli a partire da lunedì, quando è invece prevista pioggia.