Torna il caldo, arriva dall'Africa "l'ottobrata"

Una nuova area di alta pressione dall'Africa è in arrivo, ad alta velocità, su tutta la penisola italiana. Gli esperti meteorologi parlano di una vera e proprio 'ottobrata', una sorta di mini-estate anche d'autunno. L'alta pressione porterà, sulle regioni del Nord, al ritorno della nebbia. Al sud invece giornate calde e soleggiate. In particolare le temperature a Napoli e in provincia saliranno ancora. Sabato 12 ottobre, il tempo sarà soleggiato - con poche nubi sparse - e le massime si attesteranno sui 25 gradi.

Domenica andrà ancora meglio, con cielo terso, vento debole e temperature alte con massime sui 26 gradi. Un tempo caldo che proseguirà anche all'inizio della prossima settimana, in particolare lunedì 14 e martedì 15 ottobre.