Meteo, previsioni per la settimana di Ferragosto

L'ondata di calore dei giorni scorsi è destinata a sparire nella settimana di Ferragosto. Un'aria più fresca, proveniente dall'Atlantico, è in lento transito dal Nord Europa verso Sud. A Napoli i benefici inizieranno da martedì, quando le temperature (in particolar modo quelle percepite) cominceranno a calare. Nella settimana dal 13 al 19 agosto non si segnalano precipitazioni o intensi annuvolamenti. Il cielo sarà terso e splenderà un sole caldo ma non più asfissiante. La giornata di Ferragosto a Napoli sarà caratterizzata dal bel tempo, con massime percepite intorno ai 30 gradi.



Modesti annuvolamenti, a Napoli, nelle giornate del fine settimana. Il tempo peggiorerà nella settimana successiva, da lunedì 20 agosto.