Meteo, le previsioni della settimana: piogge fino a mercoledì

Stenta a decollare la primavera napoletana. La prossima (dal 7 al 13 maggio) sarà una settimana contrassegnata dalla nuvolosità, in aumento fino a giovedì. Piogge da lunedì (si prevedono forti temporali lunedì 7 maggio) in città, fino a mercoledì. Il tempo migliorerà - in maniera graduale - nel fine settimana. Da venerdì tornerà il sole e le temperature ricominceranno a salire: le massime, comunque, resteranno sotto le aspettative.