Meteo, arrivano i primi freddi di stagione: le previsioni per il weekend

L'arrivo del vortice ciclonico, che in queste ore sta circondando l'Italia, sconvolgerà anche il clima partenopeo. Se al Nord le temperature crolleranno bruscamente - si parla di 8 gradi circa sotto la media stagionale - a Napoli e in provincia non ci sarà lo shock termico, ma le temperature risentiranno del clima decisamente più autunnale. In particolare, dopo le bufere di queste ore e la fine dell'allerta meteo programmata per le 20:00 di oggi, giovedì 3 ottobre, il ciclone regalerà una giornata di tregua, domani, venerdì 4 ottobre.

SABATO, DOMENICA E LUNEDI' - Sabato sarà invece una giornata caratterizzata da forti temporali, con piogge consistenti nelle ore centrali della giornata, fino alle 17 circa, e temperature in calo. Domenica giornata coperta, con precipitazioni deboli nelle ore serali. Lunedì torneranno i temporali, con piogge intense e temperature in calo.