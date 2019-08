Torna l'anticiclone africano, gran caldo e giornate afose

Una nuova area anticiclonica di matrice nord africana è in arrivo sull'Italia. Si tratta di un'area che portera gran caldo e temperature tra i 36 e i 38 gradi di massima, anche sulle regioni tirreniche. In particolare a Napoli le previsioni degli esperti parlano di giornate afose e torride: il picco lo si registrerà nella giornata di venerdì 23 agosto, quando il termometro segnerà massime di 36 gradi. Questo tipo di clima durerà per l'intera settimana, fino a domenica 25 agosto. E' durata poco, dunque, la parentesi di vento e temperature accettabili: torna il gran caldo, e ci si aspetta una nuova allerta della protezione civile nelle prossime ore.