Arriva l'estate settembrina: temperature nuovamente in alto

Nonostante un'irruzione di aria fredda in arrivo dalla Russia sull'Italia da mercoledì 18, Napoli e il Sud continueranno a essere interessati da quella che gli esperti definiscono l'estate settembrina. Da lunedì 16 settembre a domenica 22 settembre, infatti, le giornate in città e in provincia saranno terse, con sole e temperature molto piacevoli e massime tra i 27 e i 29 gradi. Curiosamente proprio nel fine settimana (sabato 21 e domenica 22), quando entrerà l'autunno, le temperature tenderanno ad abbassarsi, regalando ai napoletani splendide e temperate giornate di fine estate.