Meteo, le previsioni dal 15 al 21 ottobre: settimana grigia

Dopo alcuni giorni di gran caldo, il clima a Napoli è destinato a cambiare ancora una volta. In arrivo infatti un nuovo ciclone mediterraneo che inciderà già da lunedì 15 ottobre. Il cielo si farà grigio e minaccioso, anche se le temperature (massime oltre i 25 gradi) non sono in diminuzione. Precipitazioni assenti. Martedì il cielo sarà parzialmente coperto con temperature invariate. Mercoledì 17 e giovedì 18 la situazione non accennerà a cambiare, con cielo coperto e temperature intorno ai 20 gradi. Migliorerà nel fine settimana: tra venerdì, sabato e domenica il sole tornerà a splendere, anche se non si escludono modeste piogge.