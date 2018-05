Il meteo della prossima settimana (14-20 maggio): torna il sole

Sembrano meno nefasti del previsto gli effetti, su Napoli, del ciclone islandese in arrivo sull'Italia in queste ore. A Napoli le temperature si abbasseranno nella prossima settimana, ma sono escluse piogge. Tempo in miglioramento da mercoledì 16 in poi, con sole e massime sui 25 gradi fino a venerdì. Lunedì 14 e martedì 15 cielo leggermente coperto, e massime sotto i 20 gradi. Fine settimana di sole con temperature nella media stagionale.