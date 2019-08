Meteo, le previsioni della prossima settimana: notti equatoriali

L'allerta meteo - valida 60 ore - varata ieri dalla Protezione Civile Campania è il preludio a una settimana - quella di Ferragosto - che comincerà con un caldo record. Complice l'arrivo dell'anticiclone africano, infatti, a Napoli e in provincia le temperature supereranno anche i 40 gradi nelle ore centrali della giornata, con notti che gli esperti definiscono 'equatoriali': soffocanti e molto umide.

Nello specifico la settimana di Ferragosto comincerà con due giornate, quelle di lunedì e martedì, che avranno temperature altissime, oltre le medie stagionali. Il consiglio è quello di limitare le sortite all'esterno e restare in posti freschi, bevendo molto. Andrà meglio già da mercoledì 14 agosto: le temperature caleranno e rientreranno nelle alte medie stagionali. Giovedì di Ferragosto sarà una giornata soleggiata ma non soffocante. Le massime si attesteranno sui 32 gradi, complice un lieve annuvolamento e un po' di vento. Venerdì e sabato stessa situazione: temperature non oltre i 30 gradi, caldo relativo.