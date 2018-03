Mare mosso: problemi ad Ischia

Un peggioramento delle condizioni meteo provocherà dei problemi nella giornata di domani ad Ischia. In particolare i venti renderanno il mare molto mosso ed esporrà a problemi tutte le zone costiere più esposte. Questo potrebbe determinare delle difficoltà per i trasporti marittimi causando anche la cancellazione di alcune corse.

Eventuali disagi che però sarà possibile verificare solo domattina chiedendo informazioni alle singole compagnie di navigazione. Per gli utenti inoltre è consigliato non avvicinarsi alle zone costiere demaniali particolarmente esposte ai moti ondosi mentre ai naviganti di osservare tutte le regole previste in questi casi.