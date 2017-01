Allerta meteo, domenica e lunedì tra temporali e nevicate

Un nuovo avviso di avverse condizioni meteo per piogge e temporali, con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, è stato oggi diramato dalla Protezione civile della Regione Campania. L'allerta è relativa alla giornata di domani, domenica 15 gennaio 2017, e valido fino alle 6 di lunedì mattina.

Il Centro Funzionale regionale evidenzia “precipitazioni da sparse a diffuse a locale carattere di rovescio e di isolato temporale, anche di moderata intensità”. Possibili grandinate sulla piana campana, su Napoli, isole, sul Vesuviano, sull'area Sorrentina. Previste precipitazioni nevose a quote superiori ai 500-600 metri. Su tutta la Campania possibili gelate a quote collinari o inferiori.

Le raccomandazioni, alle autorità, di applicare tutte le misure previste dai piani comunali di protezione civile per la criticità idrogeologica, e per quanto riguarda il freddo supportare le fasce deboli della popolazione. Inoltre, si raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio con le pneumatici invernali o catene.