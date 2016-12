Meteo, gelata sulla Campania: neve anche a bassa quota

Allerta meteo in Campania. A diramarla, la Protezione Civile regionale. L'avviso di "avverse condizioni meteo" riguarda un lasso di 36 ore a partire dalle 18 di questa sera. Previste nevicate e gelate, vento forte, e mare agitato.

"Nelle zone montuose dell'alto Volturno, del Matese, del Sannio e del Vallo di Diano - annuncia la Protezione civile regionale - si avranno nevicate a quote superiori ai 600 metri e, dalla serata, anche a quote inferiori, con apporti al suolo deboli".

"Le nevicate tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata di domani mentre si manifesteranno gelate, a quote superiori ai 500 metri che diverranno persistenti a partire dagli 800 metri". Sul resto della regione nevicate a quote superiori ai 700 metri e dalla serata anche a quote inferiori, con gelate notturne a quote superiori ai 500 metri e persistenti a quote superiori ai 900 metri.

Situazione venti. Su tutto il territorio saranno forti da Nord, e i mari di conseguenza saranno particolarmente agitati.

Le raccomandazioni sono quelle tipiche di queste situazioni: alle istituzioni di attuare tutte le misure previste dai piani, agli automobilisti di mettersi in viaggio - se diretti in zone interne o montuose - con pneumatici da neve o catene.