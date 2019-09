Temporale a Napoli: l'autunno arriva con piogge forti

Un forte temporale si sta abbattendo in questi minuti su Napoli. Dopo alcuni minuti di forti tuoni, una grande quantità di pioggia sta bagnando le strade cittadine e della provincia. In qualche modo la pioggia era attesa in queste ore anche se sta provocando disagi alla circolazione.

Complici anche i festeggiamenti di San Gennaro, il traffico cittadino ha subito risentito delle precipitazioni e sono tantissime le auto in fila. Al momento, nonostante l'intensità della pioggia, non si segnalano particolari allarmi da parte della popolazione.