Attacco temporalesco in arrivo: maltempo e temperature in picchiata a Napoli e in Campania

Brutte notizie per chi ha organizzato il weekend al mare. In arrivo fenomeni temporaleschi che nei giorni scorsi si sono già abbattuti nel nord Italia, ma che via via provocheranno un peggioramento delle condizioni meteo anche al sud.

Allerta gialla, inoltre, nella Provincia Autonoma di Trento, in Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, su alcuni settori del Piemonte, della Lombardia e della Toscana, sui restanti territori di Veneto ed Emilia-Romagna.

A Napoli invece avremo temporali e un brusco calo delle temperature sabato 4 luglio, in particolare: le massime dai 30-32 gradi attuali scenderanno a 25-26 e le minime potrebbero scendere al di sotto dei 20 gradi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piogge nel Cilento fino a lunedì mattina, mentre sostanziali miglioramenti a Napoli e provincia già da domenica.