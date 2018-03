Maltempo e mare agitato, la situazione nel golfo di Napoli

Per l'ennesima ondata di maltempo che ha colpito Napoli, e il conseguente peggioramento delle condizioni meteo-marine nel golfo, sono stati sospesi da questa mattina i collegamenti con l'isola di Capri. Da Napoli e da Sorrento non riescono a partire aliscafi e traghetti, fermati nel porto da forti raffiche di vento e mare agitato. Lievemente migliore la situazione nel canale di Procida: qualche unità è riuscita a salpare verso Ischia e Procida, ma i collegamenti sono a singhiozzo e si valutano le condizioni del mare di ora in ora.